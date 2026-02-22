Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, в Италии пройдёт последний соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного дня Игр.

Олимпиада-2026. Расписание на 22 февраля (время московское):

Бобслей

12:00. Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка.

14:15. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка.

Лыжные гонки

12:00. Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт.

Фристайл

12:40. Женщины. Ски-хафпайп. Финал.

Кёрлинг

13:05. Женщины. Финал. Швейцария — Швеция.

Хоккей

16:10. Мужчины. Финал. Канада — США.

Россияне на данный момент завоевали на Играх только одну медаль: Никита Филиппов выиграл серебро в ски-альпинизме.