Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 22 февраля
Сегодня, 22 февраля, в Италии пройдёт последний соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного дня Игр.
Олимпиада-2026. Расписание на 22 февраля (время московское):
Бобслей
- 12:00. Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка.
- 14:15. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка.
Лыжные гонки
- 12:00. Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт.
Фристайл
- 12:40. Женщины. Ски-хафпайп. Финал.
Кёрлинг
- 13:05. Женщины. Финал. Швейцария — Швеция.
Хоккей
- 16:10. Мужчины. Финал. Канада — США.
Россияне на данный момент завоевали на Играх только одну медаль: Никита Филиппов выиграл серебро в ски-альпинизме.
