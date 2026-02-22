Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, в Италии пройдёт заключительный соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. В этот день выступит в нейтральном статусе одна представительница России.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 22 февраля (время московское)

Лыжные гонки

12:00. Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт (Дарья Непряева).

Единственной завоёванной россиянами медалью на Играх-2026 в Италии на данный момент является серебряная награда Никиты Филиппова в ски-альпинизме в дисциплине спринт.