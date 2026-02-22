Алиса Лью стала самой популярной в мире фигуристкой по количеству подписчиков в соцсети

Олимпийская чемпионка в личном и командном соревновании (2026) американская фигуристка Алиса Лью стала самой популярной в мире фигуристкой по количеству подписчиков в соцсети. На данный момент число людей, подписавшихся на неё, составляет 3,3 млн. Накануне Олимпийских игр эта цифра составляла чуть более 200 тыс.

Лью удалось обойти по этому показателю серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине россиянку Александру Трусову, число подписчиков которой на данный момент составляет 1,8 млн.

Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпиаде-2026 заняла шестое место в соревнованиях фигуристок на Играх-2026 в Италии, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.