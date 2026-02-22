Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Олимпиада 2026

Алиса Лью стала самой популярной в мире фигуристкой по количеству подписчиков в соцсети

Алиса Лью стала самой популярной в мире фигуристкой по количеству подписчиков в соцсети
Комментарии

Олимпийская чемпионка в личном и командном соревновании (2026) американская фигуристка Алиса Лью стала самой популярной в мире фигуристкой по количеству подписчиков в соцсети. На данный момент число людей, подписавшихся на неё, составляет 3,3 млн. Накануне Олимпийских игр эта цифра составляла чуть более 200 тыс.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Лью удалось обойти по этому показателю серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине россиянку Александру Трусову, число подписчиков которой на данный момент составляет 1,8 млн.

Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпиаде-2026 заняла шестое место в соревнованиях фигуристок на Играх-2026 в Италии, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Биография Алисы Лью: всё о жизни новой двукратной олимпийской чемпионки — 2026
Биография Алисы Лью: всё о жизни новой двукратной олимпийской чемпионки — 2026
