ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Стал известен стартовый номер Дарьи Непряевой на марафон 50 км классическим стилем

Комментарии

Сегодня, 22 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоится женский масс-старт на 50 км классическим стилем. В гонке примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Её стартовый номер — 14-й.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Старт запланирован на 12:00 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки с участием Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

