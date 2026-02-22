Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Моя корона уже в космосе». Михаил Шайдоров — о повышенном внимании после золота ОИ

«Моя корона уже в космосе». Михаил Шайдоров — о повышенном внимании после золота ОИ
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался о повышенном внимании в свою сторону после победы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Была ли у тебя мысль, что при всём вот этом большом внимании у тебя может появиться корона на голове? Не думал ли, что вот, сейчас мне столько подарков сделают, столько заплатят, знаешь, начинаешь чувствовать уже величину своего имени.
– Ну, наверное, я в космосе (смеётся).

– Правильно, это правильно.
– У меня уже корона там (смеётся).

– Мне кажется, что ну, а как иначе, Миш? Ты этого заслуживаешь.
– Не, ну про ту корону, про которую ты говоришь, я надеюсь, что у меня её никогда не будет. В будущем надо будет начинать всё с чистого листа. И я этому, наоборот, только рад. У меня открываются новые двери, новые возможности. Я хочу делать что-то новое, и, наоборот, мне кажется, это очень восполнит меня и придаст энергии, — сказал Шайдоров на YouTube-канале Okko.

Материалы по теме
Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android