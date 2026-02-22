«Моя корона уже в космосе». Михаил Шайдоров — о повышенном внимании после золота ОИ

Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался о повышенном внимании в свою сторону после победы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Была ли у тебя мысль, что при всём вот этом большом внимании у тебя может появиться корона на голове? Не думал ли, что вот, сейчас мне столько подарков сделают, столько заплатят, знаешь, начинаешь чувствовать уже величину своего имени.

– Ну, наверное, я в космосе (смеётся).

– Правильно, это правильно.

– У меня уже корона там (смеётся).

– Мне кажется, что ну, а как иначе, Миш? Ты этого заслуживаешь.

– Не, ну про ту корону, про которую ты говоришь, я надеюсь, что у меня её никогда не будет. В будущем надо будет начинать всё с чистого листа. И я этому, наоборот, только рад. У меня открываются новые двери, новые возможности. Я хочу делать что-то новое, и, наоборот, мне кажется, это очень восполнит меня и придаст энергии, — сказал Шайдоров на YouTube-канале Okko.