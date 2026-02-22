Шайдоров рассказал, пришло ли к нему осознание своей победы на Олимпийских играх — 2026
Чемпион Олимпийских игр — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поделился, пришло ли к нему осознание своей сенсационной победы.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
– Миш, пришло ли осознание, что ты олимпийский чемпион?
– Да, на какую-то долю, да. Потому что я сегодня спал не так много, но меня периодически потряхивало от флешбэков. Но это было хорошее потряхивание.
– Как прошли эти два дня у тебя? Ты вообще спал?
– Ну, я очень плохо спал. Я двое суток не спал. У меня уже было очень много интервью, но мне только в кайф. Просто из-за того, что не сплю, энергия не восполняется. На интервью мне всё равно хочется рассказать свои эмоции, всё такое, — сказал Шайдоров в интервью Okko.
