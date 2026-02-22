Шайдоров: весь сезон я был очень растерянный, просто бил в одну точку

Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал о трудностях, которые испытывал по ходу сезона-2025/2026 перед победной Олимпиадой-2026.

– Этот сезон для тебя начинался не так просто. Были ли какие-то у тебя сомнения, что что-то идёт не так или какая-то растерянность? Потому что в течение сезона видно было, что ты в очень хорошей форме находишься. Но как будто бы эмоционально, ментально ты до конца не понимаешь, что тебе ещё сделать, чтобы вот выступить по максимуму. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя мысли присутствовали и что ты делал для того, чтобы так выступить здесь, в Милане?

– Ну я действительно был очень растерянный. Я был сильно выгоревший. И мне было очень тяжело не то чтобы заставить себя, а вот прийти с удовольствием на тренировку. Или с удовольствием откатать соревнования. Только за неделю до Олимпийских игр я осознал, что с удовольствием иду на тренировку. Всё это время я просто бил в одну точку, просто работал, — сказал Шайдоров на YouTube-канале Okko.