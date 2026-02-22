Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Олимпиада 2026

Илья Малинин едва сдержал слёзы после эмоционального показательного номера на ОИ-2026

Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин выступил с показательным номером на гала-шоу Олимпийских игр — 2026 в Италии под песню «Страх» (Fear, рэпер NF).

Песня — эмоциональная исповедь о борьбе с внутренними демонами, страхами и депрессией. Текст песни описывает момент слабости, когда человек впускает страх обратно в свою жизнь, теряя контроль и наблюдая, как разрушаются его мечты.

В начале проката Малинин был в капюшоне, а в конце выступления едва сдержал слёзы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Илья Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла.

