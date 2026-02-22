Скидки
Олимпиада 2026

Шайдоров назвал выступление на Олимпиаде прохождением определённого жизненного этапа

Шайдоров назвал выступление на Олимпиаде прохождением определённого жизненного этапа
Комментарии

Чемпион Олимпийских игр — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, что победное выступление на Олимпиаде стало для него завершением определённого жизненного этапа.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

– У тебя не было такого, что вот я, в принципе, воплотил свою мечту в жизнь, и что теперь? Куда дальше?
– Я прошёл какой-то этап в своей жизни, пятилетний, наверное, потому что я очень много работал. И за это время были и какие-то падения, поражения, травмы, победы и всё остальное, но вообще в целом я ещё весь сезон хотел просто выступить на Олимпийских играх и, наверное, вот какой-то определённый этап в своей жизни в профессиональной карьере завершить. То есть какую-то закрыть книжку и открыть новую. И начать всё с чистого листа уже с новым опытом, с новыми возможностями, с новой энергией и уже двигаться дальше, — сказал Шайдоров в интервью Okko.

