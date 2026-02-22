Шайдоров назвал выступление на Олимпиаде прохождением определённого жизненного этапа

Чемпион Олимпийских игр — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, что победное выступление на Олимпиаде стало для него завершением определённого жизненного этапа.
– У тебя не было такого, что вот я, в принципе, воплотил свою мечту в жизнь, и что теперь? Куда дальше?
– Я прошёл какой-то этап в своей жизни, пятилетний, наверное, потому что я очень много работал. И за это время были и какие-то падения, поражения, травмы, победы и всё остальное, но вообще в целом я ещё весь сезон хотел просто выступить на Олимпийских играх и, наверное, вот какой-то определённый этап в своей жизни в профессиональной карьере завершить. То есть какую-то закрыть книжку и открыть новую. И начать всё с чистого листа уже с новым опытом, с новыми возможностями, с новой энергией и уже двигаться дальше, — сказал Шайдоров в интервью Okko.
- 22 февраля 2026
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:46
-
10:41
-
10:35
-
10:32
-
10:30
-
10:26
-
10:16
-
10:12
-
10:03
-
09:59
-
09:56
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:44
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:45
-
08:35