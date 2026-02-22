Шайдоров назвал выступление на Олимпиаде прохождением определённого жизненного этапа

Чемпион Олимпийских игр — 2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал, что победное выступление на Олимпиаде стало для него завершением определённого жизненного этапа.

– У тебя не было такого, что вот я, в принципе, воплотил свою мечту в жизнь, и что теперь? Куда дальше?

– Я прошёл какой-то этап в своей жизни, пятилетний, наверное, потому что я очень много работал. И за это время были и какие-то падения, поражения, травмы, победы и всё остальное, но вообще в целом я ещё весь сезон хотел просто выступить на Олимпийских играх и, наверное, вот какой-то определённый этап в своей жизни в профессиональной карьере завершить. То есть какую-то закрыть книжку и открыть новую. И начать всё с чистого листа уже с новым опытом, с новыми возможностями, с новой энергией и уже двигаться дальше, — сказал Шайдоров в интервью Okko.