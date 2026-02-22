Церемония закрытия Олимпиады 2026 в Милане: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 22 февраля, в Италии пройдёт церемония закрытия Олимпийских игр – 2026. Она состоится на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. Накануне церемонии закрытия в последний день состязаний уже состоялись финалы в хоккее, лыжных гонках, бобслее и кёрлинге. Церемония закрытия Олимпиады-2026 начнётся в 22:30 мск. В прямом эфире её покажет Okko.

В рамках Игр были разыграны 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.