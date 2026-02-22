Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Светлана Журова: Олимпиада в Милане показала, что в России есть талантливая молодёжь

Светлана Журова: Олимпиада в Милане показала, что в России есть талантливая молодёжь
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года, чемпионка мира в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова оценила выступление российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«На какие-то медали мы надеялись, в том же фигурном катании. Однако было всего 13 человек. Летняя Олимпиада тоже показала, что это очень сложно, особенно когда допускают не самые первые номера, а молодёжь. Наши ребята приобрели опыт. Всегда на Олимпиадах были лидеры, а за их спинами молодёжь, для которых первая Олимпиада рассматривалась как возможность стрельнуть в будущем. Случалось и так, что выстреливали и на первой Олимпиаде, но это было крайне редко и вызывало удивление. Олимпиада в Милане показала, что в России есть талантливая молодёжь, которая в будущем ещё многое сделает», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Эксклюзив
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android