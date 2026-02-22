Светлана Журова: Олимпиада в Милане показала, что в России есть талантливая молодёжь

Олимпийская чемпионка 2006 года, чемпионка мира в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова оценила выступление российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«На какие-то медали мы надеялись, в том же фигурном катании. Однако было всего 13 человек. Летняя Олимпиада тоже показала, что это очень сложно, особенно когда допускают не самые первые номера, а молодёжь. Наши ребята приобрели опыт. Всегда на Олимпиадах были лидеры, а за их спинами молодёжь, для которых первая Олимпиада рассматривалась как возможность стрельнуть в будущем. Случалось и так, что выстреливали и на первой Олимпиаде, но это было крайне редко и вызывало удивление. Олимпиада в Милане показала, что в России есть талантливая молодёжь, которая в будущем ещё многое сделает», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.