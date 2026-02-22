Йонна Сундлинг не примет участия в олимпийском марафоне 50 км

Шведская лыжница Йонна Сундлинг не выступит в женском марафоне 50 км на Олимпийских играх — 2026 из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Швеции.
«У Йонны Сундлинг в субботу усилились симптомы простуды, поэтому она снимается с сегодняшнего 50-километрового масс-старта в Валь-ди-Фьемме», — говорится в сообщении организации.
Ранее с марафона снялась также соотечественница Сундлинг Фрида Карлссон.
Сундлинг уже стала олимпийской чемпионкой на этих Играх, победив в составе шведской сборной в командном спринте.
Женский олимпийский марафон начнётся 22 февраля в 12:00 мск. Из россиян в нём выступит Дарья Непряева.