Олимпиада 2026

Йонна Сундлинг не примет участия в олимпийском марафоне 50 км

Йонна Сундлинг не примет участия в олимпийском марафоне 50 км
Комментарии

Шведская лыжница Йонна Сундлинг не выступит в женском марафоне 50 км на Олимпийских играх — 2026 из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Швеции.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

«У Йонны Сундлинг в субботу усилились симптомы простуды, поэтому она снимается с сегодняшнего 50-километрового масс-старта в Валь-ди-Фьемме», — говорится в сообщении организации.

Ранее с марафона снялась также соотечественница Сундлинг Фрида Карлссон.

Сундлинг уже стала олимпийской чемпионкой на этих Играх, победив в составе шведской сборной в командном спринте.

Женский олимпийский марафон начнётся 22 февраля в 12:00 мск. Из россиян в нём выступит Дарья Непряева.

