Все новости
Церемония закрытия Олимпиады 2026 в Милане: началась прямая онлайн-трансляция

Церемония закрытия Олимпиады 2026 в Милане: началась прямая онлайн-трансляция
В эти минуты в Италии стартовала церемония закрытия Олимпийских игр – 2026. Она проходит на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. В прямом эфире торжественное мероприятие показывает Okko.

В рамках Игр были разыграны 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр.

