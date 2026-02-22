Призёр Олимпиады-2026 Филиппов: мне казалось, что сейчас придут и заберут эту награду

Серебряный призёр ОИ-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своих мыслях после получения медали Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Вечером после гонки меня жёстко накрыло. Я не мог осознать, что это моя медаль. Мне казалось, что вот сейчас придут и заберут эту награду из-за того, что я что-то не так сказал или сделал. Было ощущение, как будто я украл эту медаль или на время взял у кого-то. Будто я не на своём месте.

Вот такие дурные мысли в голову лезли.

На следующий день у меня было совершенно другое настроение с утра, начало приходить осознание того, что я сделал. Но потом вновь что-то случилось, и мне внезапно стало невероятно грустно. В тот день были настоящие качели в плане настроения. Отпустило меня только ближе к ночи, и заснул я с полным осознанием того, что теперь я – серебряный призёр Олимпийских игр», — написал Никита Филиппов для «Чемпионата».