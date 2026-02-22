Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Олимпиада 2026

В Госдуме оценили выступление россиян на Олимпийских играх в Милане

Комментарии

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026.

«Из положительного хотелось бы выделить, что Россия всё-таки на Олимпиаде. Из проблемных вопросов — надо продолжать заниматься возвращением наших атлетов в полном составе без ограничений. Тогда у нас медальный зачёт будет другой, мотивация и настроение у болельщиков. Наша задача — сконцентрироваться на переговорном процессе по восстановлению статуса наших спортсменов и отстаиванию наших интересов.

У нас одна медаль. Да, хотелось бы 13 медалей, но мы констатируем реальную ситуацию. В сегодняшних обстоятельствах это реальность, которую мы видим. Спортсменов допустили в последний момент с минимальной возможностью участия в международных соревнованиях. Дополнительная нервотрёпка, допинг-тесты — ребятам было непросто.

Даже если не удалось показать результат, на который они рассчитывали, я благодарю их за прекрасную возможность болеть за них, переживать и надеяться. Всё впереди! Все ребята молодые, впереди огромное количество соревнований. Больше надо работать нам, спортивным чиновникам, чтобы обеспечить российским атлетам достойное право на участие в международных соревнованиях», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

