«Помню только, что очень радовался». Российский призёр ОИ-2026 — о церемонии награждения

Серебряный призёр ОИ-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, о чём думал во время гонки и церемонии награждения на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Перед перестёжкой у лестницы мелькнула мысль – я что, без медали?! Ну ни фига! Давай, Никитос, сделай всё по красоте. Перестёжку сделал чётко и рванул вверх по лестнице. Краем глаза заметил, что швейцарец поскользнулся, и сам из-за этого немного сбился. Но это вообще не помешало. После лестницы выиграл секундочку, которая в итоге оказалась решающей.

Я финишировал вторым после Ориоля, упал на снег, потом что-то кричал. Потом получил медаль на награждении, помню только, что очень сильно радовался», — написал Никита Филиппов для «Чемпионата».