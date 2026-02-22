Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Настало время ни в чём себе не отказывать». Филиппов — после серебра на Олимпиаде-2026

«Настало время ни в чём себе не отказывать». Филиппов — после серебра на Олимпиаде-2026
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов показал свой завтрак после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх – 2026.

Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34

Ранее Филиппов рассказывал, что придерживается здорового образа жизни, в том числе в питании, однако признавался, что после триумфа на Олимпиаде позволит себе немного сладкого.

«Ну что, ребят, вот – серебряная медаль всегда со мной. Сейчас настало время ни в чём себе не отказывать», – сказал Филиппов в видеосообщении, которое опубликовал у себя в телеграм-канале.

Россиянин стал вторым в финальном забеге спринта на Олимпийских играх 2026 года. Быстрее него был испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции.

Материалы по теме
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Эксклюзив
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android