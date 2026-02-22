«Настало время ни в чём себе не отказывать». Филиппов — после серебра на Олимпиаде-2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов показал свой завтрак после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх – 2026.
Олимпиада 2026. Ски-альпинизм
Мужчины. Спринт. Финал
19 февраля 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Ориоль Кардона Коль
Испания
2:34.03
2
Никита Филиппов
Россия
2:35.55
3
Тибо Ансельме
Франция
2:36.34
Ранее Филиппов рассказывал, что придерживается здорового образа жизни, в том числе в питании, однако признавался, что после триумфа на Олимпиаде позволит себе немного сладкого.
«Ну что, ребят, вот – серебряная медаль всегда со мной. Сейчас настало время ни в чём себе не отказывать», – сказал Филиппов в видеосообщении, которое опубликовал у себя в телеграм-канале.
Россиянин стал вторым в финальном забеге спринта на Олимпийских играх 2026 года. Быстрее него был испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции.
