«Настало время ни в чём себе не отказывать». Филиппов — после серебра на Олимпиаде-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов показал свой завтрак после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх – 2026.

Ранее Филиппов рассказывал, что придерживается здорового образа жизни, в том числе в питании, однако признавался, что после триумфа на Олимпиаде позволит себе немного сладкого.

«Ну что, ребят, вот – серебряная медаль всегда со мной. Сейчас настало время ни в чём себе не отказывать», – сказал Филиппов в видеосообщении, которое опубликовал у себя в телеграм-канале.

Россиянин стал вторым в финальном забеге спринта на Олимпийских играх 2026 года. Быстрее него был испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль, который выиграл золото. Бронзовая медаль досталась Тибо Ансельме из Франции.