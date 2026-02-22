Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Никита Филиппов рассказал, что на Олимпиаде-2030 хочет выступить сразу в двух видах спорта

Комментарии

Серебряный призёр ОИ-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что на Олимпиаде-2030 во Франции хотел бы выступить не только в своём виде спорта, но и в биатлоне.

«Многие рассказывают, что после завоевания медали не понимали, что делать дальше, где искать мотивацию. У меня такого нет. Во всяком случае пока. Сезон у нас продолжается, я буду выступать везде – зря, что ли, столько готовился и летом столько пахал? Жизнь не останавливается. Чемпионат Европы в начале марта в Азербайджане будет – я постараюсь и там показать себя.

Одной цели я достиг. Но моя мечта – стать олимпийским чемпионом, и вот для этого я готов пахать ещё больше. И, знаете, очень хотелось бы на следующей Олимпиаде выступить в двух видах спорта – скимо и биатлоне. Почему бы и нет?» — написал Никита Филиппов для «Чемпионата».

