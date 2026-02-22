Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шайдоров: мне не всегда было комфортно в Сочи, я больше люблю Казахстан

Шайдоров: мне не всегда было комфортно в Сочи, я больше люблю Казахстан
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров объяснил, почему предпочитает тренироваться в Казахстане, а не в Сочи.

– Ты год назад вернулся из Сочи в Казахстан. Расскажи, тяжело ли было переехать и как сейчас обстановка у тебя дома?
– Мне не всегда было комфортно в Сочи, потому что я больше люблю Казахстан. Мне прямо там очень нравится находиться. Подготовка была очень хорошая, потому что мне дали условия хорошие. Ледовую арену, у меня была даже своя раздевалка.

– Вау! Вот это уровень! Сейчас, мне кажется, надо весь каток арендовать.
– Вот, кстати, целый каток я тоже хочу. На самом деле подготовка была хорошая. Алексей Евгеньевич [Урманов] периодически ко мне приезжал, но в основном мы работали онлайн. И довольно-таки часто, особенно перед соревнованиями, он приезжал ко мне, и оттуда мы уже ездили, — сказал Шайдоров на YouTube-канале Okko.

