«Моя тактика не сработала». Ски-альпинист Филиппов — о финале, в котором он добыл серебро

Серебряный призёр ОИ-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о течении финала, в котором завоевал свою олимпийскую медаль.

«Моя тактика на забеги не сработала. Но если в 1/4 и 1/2 это было не так критично, то в финале это меня сильно напрягло. Я же обычно выдаю максимально ускорение на стартовой поляне и стараюсь первым-вторым заходить в ромбы. А тут мне просто не хватило скорости, другие ребята были быстрее. Они ведь тоже не из библиотеки на финал вышли.

И я четвёртый-пятый в ромбах! Без шансов обойти соперников! Они при огибании ромбов береглись, а между ромбами по прямой фигачили, чтобы позицию не отдать. Моя же сила – душить соперников темпом, и это не сработало. Поэтому пришлось действовать по ситуации», — написал Никита Филиппов для «Чемпионата».