«Думал, что не имею права упустить шанс». Никита Филиппов — о настрое на медальный финал

Серебряный призёр ОИ-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своём настрое перед финальным забегом в спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии, в котором завоевал серебряную медаль.

«Перед финалом я был предельно сконцентрирован и настроен, отключился от всех внешних раздражителей. Подумал только, что я не имею права упустить шанс, которого может больше и не быть. Нужно выложиться так, чтобы потом самому не жалеть – вот, я мог, но не сделал. Выходил биться до конца», — написал Никита Филиппов для «Чемпионата».

Олимпийские игры — 2026 завершатся сегодня, 22 февраля. Медаль Филиппова является единственной для российских спортсменов на Олимпиаде.