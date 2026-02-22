«Из соседнего бокса были слышны рыдания». Ски-альпинист Филиппов — о подготовке к финалу

Серебряный призёр ОИ-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что слышал эмоциональную реакцию коллеги на неудачное выступление в женском забеге перед своим финалом на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Из соседнего бокса слышны были громкие рыдания. Кажется, это была спортсменка из Польши, которая в своём забеге осталась только шестой. Потом я видел в соцсетях её грустный пост о том, что она потратила столько времени на тренировки, жертвовала общением со своим сыном, а толку никакого нет», — написал Никита Филиппов для «Чемпионата».

Олимпийские игры — 2026 завершатся сегодня, 22 февраля. Медаль Филиппова является единственной для российских спортсменов на Олимпиаде.