Дмитрий Свищёв: турнир по ски-альпинизму стал открытием — сравнил бы с появлением биатлона

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал, какой вид спорта на Олимпиаде-2026 в Италии стал для него открытием.

«Для меня стал открытием турнир по ски-альпинизму. К своему стыду, никогда не вникал в эту новую олимпийскую дисциплину. Да, слышал, что наши ребята неплохо там выступают, но не думал, что это может быть так захватывающе и интересно. Я бы сравнил это с появлением биатлона — первое время к нему люди относились скептически, а потом всех это захватило.

Обратите внимание, здесь несколько этапов: бежишь на лыжах вверх, потом без лыж, потом на лыжах спуск по трассе. То есть здесь надо быть не только физически сильным, но и разносторонне спортивно развитым. Для меня это удивительный вид спорта. Даже хочу сам попробовать, что это такое», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.