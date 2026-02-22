Скидки
Прямая онлайн-трансляция последней гонки Дарьи Непряевой на ОИ-2026, масс-старт, 50 км

В эти минуты на зимних Олимпийских играх в Италии проходит последняя гонка россиянки Дарьи Непряевой на Олимпийских играх — 2026. Она выступает в женском масс-старте на 50 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Идёт

Её стартовый номер — 14-й. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko. Также «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки с участием Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

