«Есть нюанс!» Губерниев — об историческом рекорде Клебо на Олимпиаде-2026

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об историческом достижении норвежца Йоханнеса Клебо, который завоевал шесть золотых медалей Олимпийских игр — 2026 в Италии в шести гонках.

«Но есть нюанс по поводу Клебо!!! Раньше не было такого количества олимпийских гонок и не было уклона в сторону спринта!!! И конкуренция сейчас меньше, чем во времена того же Бьорна Дэли!!! И лыжные гонки, стараниями FIS, превращаются в абсолютно местечковый вид спорта!!! Но медалей больше всего у Клэбо, и из этой песни слов не выкинешь!!! Величайший, но в 21 веке!!! В 20-м столетии есть другие имена!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.