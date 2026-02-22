Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Олимпиада 2026

«Есть нюанс!» Губерниев — об историческом рекорде Клебо на Олимпиаде-2026

Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об историческом достижении норвежца Йоханнеса Клебо, который завоевал шесть золотых медалей Олимпийских игр — 2026 в Италии в шести гонках.

«Но есть нюанс по поводу Клебо!!! Раньше не было такого количества олимпийских гонок и не было уклона в сторону спринта!!! И конкуренция сейчас меньше, чем во времена того же Бьорна Дэли!!! И лыжные гонки, стараниями FIS, превращаются в абсолютно местечковый вид спорта!!! Но медалей больше всего у Клэбо, и из этой песни слов не выкинешь!!! Величайший, но в 21 веке!!! В 20-м столетии есть другие имена!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Фото
Йоханнес Клебо показал фотографию с шестью золотыми медалями Олимпийских игр — 2026
Исторический рекорд Клебо и успех Коростелёва. Итоги 21 февраля на Олимпиаде-2026
