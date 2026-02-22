Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
«Врубил в наушниках жёсткий рэп с матерком». Ски-альпинист Филиппов — о медальном финале

«Врубил в наушниках жёсткий рэп с матерком». Ски-альпинист Филиппов — о медальном финале
Серебряный призёр ОИ-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, с помощью какой музыки настраивался на забеги в спринте на Олимпийских играх — 2026 в Италии, в котором завоевал серебряную медаль.

«После завтрака я быстро оделся, и мы поехали на стадион. Получил номер, чип и пошёл в свой бокс отдыхать. Честно говоря, там шумновато было – роторные щётки работали, лыжи готовили, народ в других боксах громко разговаривал. В общем, врубил я в наушниках жёсткий рэп с матерком. Заслушался и даже чуть-чуть опоздал к просмотру трассы. Пришёл последним», — написал Никита Филиппов для «Чемпионата».

