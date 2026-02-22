Скидки
Олимпиада 2026

Фото: полупустые трибуны на женском марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Фото: полупустые трибуны на женском марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии
Комментарии

В эти минуты на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии проходит последний старт в лыжных гонках, на трассу вышли женщины в классическом масс-старте на дистанции 50 км. Гонка не вызвала большого интереса у зрителей, на стадионе трибуны не заполнены, можно увидеть множество свободных мест.

Фото: Кадр из трансляции

В гонке выступает россиянка Дарья Непряева. Она вышла на старт под 14-м стартовым номером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

