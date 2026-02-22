Дмитрий Свищёв: по лицу видел, что Петросян — боец! На Олимпиаде шла за медалью

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), где она заняла шестое место.

«Драматичным был итог фигурного катания. Объективности ради стоит сказать, что американка была крутая. Она действительно заслуженно выиграла. Аделия, наша звёздочка, молодец! Я даже по лицу видел: она — боец! У неё была колоссальная мотивация. В произвольной программе она пошла на риск. Аделия пришла туда за медалью. Её задачей было не попасть куда-то в пятёрку, а она шла за медалью. Я уверен, что с таким подходом у неё всё получится», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.