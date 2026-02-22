Один из лидеров сборной Норвегии Слинн сошла с марафона на Олимпиаде-2026 после 10 км

Олимпийская чемпионка 2026 года в эстафете норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн завершила выступление в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она сошла с дистанции в районе 11-го километра.

Фото: скриншот из трансляции

В гонке выступает россиянка Дарья Непряева. Она вышла на старт под 14-м стартовым номером. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.