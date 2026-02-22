Скидки
Фелпс поздравил Клебо со статусом 11-кратного олимпийского чемпиона

Комментарии

23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс поздравил норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, ставшего 11-кратным олимпийским чемпионом, с уникальным достижением.

Клебо выиграл шесть из шести гонок, в которых участвовал на Олимпийских играх — 2026. Теперь он уступает по общему количеству золотых медалей, завоёванных на Олимпийских играх, только Фелпсу.

«Поздравляю Йоханнеса Клебо с тем, что он вошёл в число немногих. Иметь возможность увидеть то, чего мало кто добивался с начала олимпийской истории — невероятно. Я знаю, какой тяжёлый труд и самоотдача необходимы для этого», – приводит слова Фелпса NRK со ссылкой на его фонд.

