Главная Олимпиада 2026 Новости

«Невежды, которые тяжелее ложки в жизни не поднимали». Губерниев — о критиках Коростелёва

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к людям, которые критикуют выступление российского лыжника Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«И только абсолютно бестолковые люди, невежды, которые тяжелее ложки в жизни ничего не поднимали, могут называть выступление лыжника Коростелёва провалом или откровенной неудачей!!! Коростелёв молодец!!! Своё ещё возьмёт!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Лучшим результатом Савелия Коростелёва на Олимпиаде-2026 стало четвёртое место в скиатлоне на 20 км. В классическом марафоне на 50 км россиянин занял пятое место.

