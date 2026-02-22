Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Австрийский бобслеист получил травму межпозвоночного диска после переворота боба на ОИ

Австрийский бобслеист получил травму межпозвоночного диска после переворота боба на ОИ
Комментарии

Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр был госпитализирован с трассы Олимпийских игр — 2026 в Италии после того, как боб сборной Австрии перевернулся в ходе соревнований в четвёрках.

В субботу, 21 февраля, боб австрийской команды перевернулся во время второй попытки. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Австрии, в результате инцидента Мандльбауэр был госпитализирован, затем его перевели под наблюдение повреждения межпозвоночного диска. Результаты обследования пока неизвестны.

Отметим, что остальные участники сборной при перевороте не пострадали. Олимпийские игры — 2026 завершатся сегодня, 22 февраля.

Материалы по теме
Непряева не попала в топ-10 марафона! Последний день Олимпиады-2026. LIVE
Live
Непряева не попала в топ-10 марафона! Последний день Олимпиады-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android