Австрийский бобслеист получил травму межпозвоночного диска после переворота боба на ОИ

Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр был госпитализирован с трассы Олимпийских игр — 2026 в Италии после того, как боб сборной Австрии перевернулся в ходе соревнований в четвёрках.

В субботу, 21 февраля, боб австрийской команды перевернулся во время второй попытки. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Австрии, в результате инцидента Мандльбауэр был госпитализирован, затем его перевели под наблюдение повреждения межпозвоночного диска. Результаты обследования пока неизвестны.

Отметим, что остальные участники сборной при перевороте не пострадали. Олимпийские игры — 2026 завершатся сегодня, 22 февраля.