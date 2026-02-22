Джессика Диггинс упала после смены лыж во время марафона на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс, сменив лыжи после второго круга олимпийского марафона дистанцией 50 км, на выходе из пит-стопа дважды споткнулась и упала.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После отсечки 21,6 км Диггинс идёт на шестом месте.

Также в гонке принимает участие россиянка Дарья Непряева, она стартовала в марафоне под 14-м номером.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки с участием Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.