Непряева взяла чужие лыжи при смене инвентаря в марафоне и может быть дисквалифицирована

В эти минуты на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии проходит последний старт в лыжных гонках, на трассу вышли женщины в классическом масс-старте на дистанции 50 км. На отсечке 21,6 км российская лыжница Дарья Непряева поменяла лыжи.

Спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). Подобная ошибка может привести к дисквалификации российской спортсменки.

Фото: Кадр из трансляции Okko

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.