Дарья Непряева заняла 11-е место в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026

Российская лыжница Дарья Непряева финишировала на 11-м месте в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 2:25.23,4. Её отставание от олимпийской чемпионки, шведки Эббы Андерссон, составило 8.55,2.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За свою ошибку она не получила наказание, Хенниг в итоге финишировала девятой (+8.48,2).

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.