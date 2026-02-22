Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Олимпиада 2026

Дарья Непряева идёт на 12-м месте после 25 км марафона на Олимпийских играх — 2026

Дарья Непряева идёт на 12-м месте после 25 км марафона на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

В эти минуты на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии проходит последний старт в лыжных гонках, на трассу вышли женщины в классическом масс-старте на дистанции 50 км. На отсечке 25 км российская лыжница Дарья Непряева занимает 12-е место с отставанием от лидера 3.20,7.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Идёт
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Дарьи Непряевой.

Отметим, что по ходу первой половины дистанции Непряева-младшая нарушила прав, сменив свои лыжи на чужие. Однако на данный момент россиянку не наказали.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

