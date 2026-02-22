Дарья Непряева идёт на 12-м месте после 25 км марафона на Олимпийских играх — 2026

В эти минуты на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии проходит последний старт в лыжных гонках, на трассу вышли женщины в классическом масс-старте на дистанции 50 км. На отсечке 25 км российская лыжница Дарья Непряева занимает 12-е место с отставанием от лидера 3.20,7.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию марафона с участием Дарьи Непряевой.

Отметим, что по ходу первой половины дистанции Непряева-младшая нарушила прав, сменив свои лыжи на чужие. Однако на данный момент россиянку не наказали.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.