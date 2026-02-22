Эбба Андерссон упала после смены лыж во время марафона на Олимпиаде-2026

Шведская лыжница Эбба Андерссон после смены инвентаря допустила падение на трассе во время женского марафона дистанцией 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Несмотря на падение, после отсечки 34,2 км Андерссон идёт первой, за ней располагается норвежка Хейди Венг.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс также упала на выходе из пит-стопа после смены лыж.

«Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию гонки с участием россиянки Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.