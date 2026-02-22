Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Олимпиада 2026

Эбба Андерссон упала после смены лыж во время марафона на Олимпиаде-2026

Комментарии

Шведская лыжница Эбба Андерссон после смены инвентаря допустила падение на трассе во время женского марафона дистанцией 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Идёт
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

Фото: Кадр из трансляции Okko

Несмотря на падение, после отсечки 34,2 км Андерссон идёт первой, за ней располагается норвежка Хейди Венг.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс также упала на выходе из пит-стопа после смены лыж.

«Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию гонки с участием россиянки Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

