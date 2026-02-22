Победительница масс-старта этапа КМ в Гомсе Матинтало сошла с марафона на Олимпиаде-2026

Победительница масс-старта на этапе Кубка мира — 2025/2026 финская лыжница Юханна Матинтало сошла с дистанции во время марафона на 50 км на Олимпиаде-2026.

Спортсменка начала гонку под 11-м стартовым номером. Она завершила марафон, не дойдя до отсечки 36 км.

Ранее две спортсменки, Эбба Андерссон и Джессика Диггинс, допустили во время гонки падения после смены лыж.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию с участием россиянки Дарьи Непряевой.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.