ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, женщины, марафон: результаты

Эбба Андерссон выиграла женский марафон в 50 км на Олимпиаде-2026
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира, шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей женского марафона дистанцией в 50 км на Олимпийских играх – 2026. Она завершила гонку за 2 часа 16 минут 28,2 секунды.

Медаль в марафоне стала для Андерссон первой золотой с Олимпийских игр в карьере. Ранее падение Андерссон помешало сборной Швеции выиграть женскую эстафету на этих Играх.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Идёт
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

Второй финишировала норвежская спортсменка Хейди Венг, отставшая от победительницы на 2 минуты 15,3 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Надя Келин – её отставание составило 6 минут 41,5 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры – 2026. Марафон, 50 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 2:16.28,2.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.15,3.

3. Надя Келин (Швейцария) +6.41,5.

4. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +6.43,9.

5. Джессика Диггинс (США) +6.46,4.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) +6.55,7.

Российская лыжница Дарья Непряева в марафоне заняла 11-е место. Однако её могут дисквалифицировать за ошибку. Россиянка взяла чужие лыжи во время смены.

Календарь лыжных гонок на ОИ-2026
Комментарии
