Терезе Йохауг отреагировала на ошибку Непряевой в марафоне на Олимпиаде-2026
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала ошибку российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне на дистанции 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5
«Для Хенниг это полный кризис. Полный кризис», — приводит слова Йохауг NRK.
При смене лыж Дарья Непряева, имеющая 14-й стартовый номер, ошиблась боксом и надела лыжи, принадлежащие немке Катарине Хенниг (12-й номер). Россиянка продолжает гонку, но всё ещё может получить наказание. Непряева и Хенниг идут в гонке рядом друг с другом.
