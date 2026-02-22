Терезе Йохауг отреагировала на ошибку Непряевой в марафоне на Олимпиаде-2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала ошибку российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне на дистанции 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Для Хенниг это полный кризис. Полный кризис», — приводит слова Йохауг NRK.

При смене лыж Дарья Непряева, имеющая 14-й стартовый номер, ошиблась боксом и надела лыжи, принадлежащие немке Катарине Хенниг (12-й номер). Россиянка продолжает гонку, но всё ещё может получить наказание. Непряева и Хенниг идут в гонке рядом друг с другом.