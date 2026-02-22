Китаянка Эйлин Гу стала олимпийской чемпионкой — 2026 в ски-хафпайпе

Китайская фристайлистка Эйлин Гу одержала победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в дисциплине ски-хафпайп. За своё лучшее выступление она набрала 94,50 балла. Гу завоевала третью медаль на Олимпиаде-2026 и первую золотую.

Второе место заняла её соотечественница Фанхуэй Ли с результатом 93,00. Тройку призёров замкнула представительница Великобритании Зои Аткин (92,50).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Результаты: