ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Олимпиада 2026

Фристайл на Олимпиаде 2026, женщины, ски-хафпайп: результаты

Китаянка Эйлин Гу стала олимпийской чемпионкой — 2026 в ски-хафпайпе
Комментарии

Китайская фристайлистка Эйлин Гу одержала победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в дисциплине ски-хафпайп. За своё лучшее выступление она набрала 94,50 балла. Гу завоевала третью медаль на Олимпиаде-2026 и первую золотую.

Второе место заняла её соотечественница Фанхуэй Ли с результатом 93,00. Тройку призёров замкнула представительница Великобритании Зои Аткин (92,50).

Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 12:40 МСК
Окончено
1
Эйлин Гу
Китай
94.75
2
Фанхуэй Ли
Китай
93.00
3
Зои Аткин
Великобритания
92.50

Олимпийские игры — 2026. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Результаты:

  1. Эйлин Гу (Китай) — 94,50 балла.
  2. Фанхуэй Ли (Китай) — 93,00.
  3. Зои Аткин (Великобритания) — 92,50.
  4. Эми Фрейзер (Канада) — 88,00.
  5. Индра Браун (Австралия) — 87,00.
  6. Кэсинь Чжан (Китай) — 83,25.
Новости. Олимпиада 2026
