Олимпиада 2026

Эбба Андерссон впервые в карьере выиграла золотую олимпийскую медаль

Эбба Андерссон впервые в карьере выиграла золотую олимпийскую медаль
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон впервые в карьере выиграла золотую медаль на Олимпийских играх.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

Шведка показала лучший результат в женском марафоне 50 км на Олимпиаде-2026 в Италии, преодолев дистанцию за 2 часа 16 минут 28,2 секунды и оторвавшись от ближайшей преследовательницы, норвежки Хейди Венг, более чем на две минуты.

Андерссон смогла одержать в финальной гонке Игр победу, несмотря на падение по ходу забега после смены лыж и выхода из пит-стопа.

Ранее падение Андерссон помешало сборной Швеции выиграть женскую эстафету на этих Играх.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Комментарии
