Все российские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх — 2026 в Милане

Сегодня, 22 февраля, завершаются соревнования на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Российские спортсмены закончили свои выступления на Олимпиаде.
Последней представительницей России на ОИ-2026 на старт вышла лыжница Дарья Непряева. В классическом марафоне на дистанции 50 км спортсменка финишировала на 11-м месте, но впоследствии была дисквалифицирована за нарушение правил использования лыж.
На Олимпиаде в Италии участвовали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Представители России выступали в индивидуальном нейтральном статусе.
За команду России медаль смог завоевать один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов. В спринте он стал серебряным призёром Олимпийских игр — 2026. Один раз в шаге от медали остановился лыжник Савелий Коростелёв — он занял четвёртое место в скиатлоне.