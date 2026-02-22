Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Олимпиада 2026

В Германии отреагировали на то, что Непряева взяла лыжи немецкой лыжницы во время марафона

Комментарии

Сервисмен сборной Германии прокомментировал инцидент с российской лыжницей Дарьей Непряевой, которая по ошибке взяла лыжи немки Катарины Хенниг во время смены инвентаря в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5

«До нас дошла информация, что кто-то забрал лыжи Катарины. Так что мы просто подготовили новую пару. Это не лучшая пара лыж, но лучше, чем ничего. Катарина даже не знает про эту ситуацию, она продолжает гонку. Я не знаю, что хорошо, а что нет. Я просто делаю свою работу и подготавливаю лыжи для спортсменки», — сказал специалист в эфире Okko.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер).

