Тренер сборной Германии потребовал дисквалифицировать Дарью Непряеву за ошибку с лыжами

Главный тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер считает, что российская лыжница Дарья Непряева должна получить дисквалификацию с масс-старта на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Во время смены инвентаря Непряева по ошибке надела лыжи немецкой лыжницы Катарины Хенниг.

«По моему мнению, её следует дисквалифицировать. Видно, что у неё отличные лыжи. И это просто неприемлемо. Это как если бы «Феррари» в Формуле-1 въехала в бокс «Макларена». Они бы высказали всё, что думают. Так что извините.

Ты строишь план, используя лучшие лыжи. Когда соперник их забирает, это полная катастрофа. Вся тренерская команда была на взводе. Тот факт, что специалисты по подготовке лыж смогли сделать замену на максимальной скорости, сам по себе является достижением. Это было производство «точно в срок», — приводит слова Шликенридера Eurosport.de.