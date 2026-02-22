Пресс-атташе немецкой сборной по лыжным гонкам прокомментировал ошибку Непряевой на ОИ

Пресс-атташе Федерации лыжных видов спорта Германии Штефан Шварцбах прокомментировал инцидент с участием россиянки Дарьи Непряевой, произошедший во время женского марафона на Олимпийских играх — 2026, когда спортсменка на пит-стопе случайно надела лыжи соперницы из Германии Катарины Хенниг. По словам Шварцбаха, новые лыжи для Хенниг были готовы за несколько секунд до её появления на пит-стопе.

«Мы увидели, что российская спортсменка взяла лыжи Катарины, нам сказали об этом представители FIS. Мы и сами видели по телевизору, что случилась такая ошибка.

У нас было всего несколько минут, чтобы всё исправить. Проблема ещё в том, что это последняя гонка соревнований, у нас уже всё было свёрнуто, в вакс-грузовике всё убрали, всё оборудование было убрано к тому моменту.

Пришлось прилично суетиться, чтобы добыть лыжи, ещё и нужные из тех, которые мы тестировали. В итоге лыжи были готовы, по-моему, за восемь секунд до того, как Катарина пришла в зону смены», — сказал Шварцбах в интервью Eurosport.

Позднее Непряева получила дисквалификацию.