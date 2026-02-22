Дарья Непряева дисквалифицирована с марафона на Олимпиаде-2026 за использование чужих лыж
Российская лыжница Дарья Непряева получила дисквалификацию за нарушение правил в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку она была дисквалифицирована по итогам гонки.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
22 февраля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
2:16:28.2
2
Хейди Венг
Норвегия
+2:15.3
3
Надя Келин
Швейцария
+6:41.5
Изначально Дарья Непряева завершила марафон на 11-м месте, преодолев дистанцию за 2:25.23,4. Её отставание от олимпийской чемпионки, шведки Эббы Андерссон, составило 8.55,2. Катарина Хенниг в итоге финишировала девятой (+8.48,2).
