Катарина Хенниг высказалась о том, что Дарья Непряева ошибочно взяла её лыжи на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2022 года немецкая лыжница Катарина Хенниг высказалась об инциденте с российской лыжницей Дарьей Непряевой, которая по ошибке взяла её лыжи во время смены инвентаря в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Было очень странно. Я осознала, что произошло, только на финише. На смене увидела, что лежали неправильные лыжи, третья или четвёртая пара с утра, не самая быстрая.

Непряева извинилась передо мной на финише. Всё нормально, она была добра. Ничего страшного. Такие вещи иногда случаются», — сказала Хенниг в эфире NRK.

В итоге Дарья Непряева получила дисквалификацию за эту ошибку. Катарина Хенниг финишировала девятой (+8.48,2).