Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Катарина Хенниг высказалась о том, что Дарья Непряева ошибочно взяла её лыжи на Олимпиаде

Катарина Хенниг высказалась о том, что Дарья Непряева ошибочно взяла её лыжи на Олимпиаде
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года немецкая лыжница Катарина Хенниг высказалась об инциденте с российской лыжницей Дарьей Непряевой, которая по ошибке взяла её лыжи во время смены инвентаря в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Было очень странно. Я осознала, что произошло, только на финише. На смене увидела, что лежали неправильные лыжи, третья или четвёртая пара с утра, не самая быстрая.

Непряева извинилась передо мной на финише. Всё нормально, она была добра. Ничего страшного. Такие вещи иногда случаются», — сказала Хенниг в эфире NRK.

В итоге Дарья Непряева получила дисквалификацию за эту ошибку. Катарина Хенниг финишировала девятой (+8.48,2).

Материалы по теме
Непряева объяснила, почему взяла чужие лыжи во время марафона на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android