Непряева объяснила, почему взяла чужие лыжи во время марафона на Олимпиаде-2026

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала индциент со своим участием, произошедший во время марафона 50 км на Олимпийских играх – 2026.

На отсечке 21,6 км Дарья Непряева поменяла лыжи. Российская спортсменка с 14-м стартовым номером ошиблась боксом и надела чужие лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер). За эту ошибку она была дисквалифицирована по итогам гонки.

«Я не перепутала боксы. Почему-то я была уверена, что у меня 12-й номер. У Савелия был 12-й номер, видимо, подумала о нём. Не знаю, почему у меня это было в голове. Я была уверена, что у меня тоже 12-й номер, поэтому не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс и переодела лыжи. В моменте у меня возникли сомнения, потому что лыжи ехали не так, как я планировала.

Когда ехала с длинного пологого спуска, опустила глаза и поняла, что это не мои лыжи. У меня в голове: "***". Меня просто охватила паника. Я ехала весь круг с полькой и думала о том, что не понимаю, что делать. У меня паника, я не думаю о гонке, а думаю о том, что меня, скорее всего, снимут. Я на каждом пункте питания спрашивала, что мне делать. Мне кричали: «Поезжай дальше». На последнем круге, когда я воссоединилась с группой, мне стали кричать: «Всё нормально, поезжай до конца». Я поехала с группой, но в голове было полное непонимание того, что происходит. На финише я поговорила с Катариной, призналась, что надела её лыжи. «Правда? Я даже не знала! Не переживай, всё нормально», — ответила она. Не знаю, сейчас будут решать, но это, ***, просто ****. Мне очень стыдно», – сказала Непряева в эфире Okko.