Хенниг призналась, что испытала проблемы из-за ошибки Непряевой с лыжами на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2022 года немецкая лыжница Катарина Хенниг призналась, что столкнулась с проблемами из-за того, что российская лыжница Дарья Непряева по ошибке взяла её лыжи во время смены инвентаря в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее Хенниг рассказала, что Непряева извинилась перед ней за свой поступок.

«После смены у меня возникла небольшая проблема, на новых лыжах остался кусочек пластика. Пришлось ненадолго остановиться, чтобы убрать его. Из-за этого немного отстала от соперниц, которые уходили вместе со мной. Много всякого случилось за эти 50 км. Но я на девятом месте, горжусь этим.

Конечно, это сильно повлияло на мою гонку. Утром я тестировала четыре пары лыж, первые две подготовили к гонке. А в боксе на пит-стопе оказалась не лучшая пара», — сказала Хенниг в эфире NRK.