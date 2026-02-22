Скидки
ОИ-2026. Хоккей. Канада — США
16:10 Мск
Хенниг призналась, что испытала проблемы из-за ошибки Непряевой с лыжами на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2022 года немецкая лыжница Катарина Хенниг призналась, что столкнулась с проблемами из-за того, что российская лыжница Дарья Непряева по ошибке взяла её лыжи во время смены инвентаря в марафоне на 50 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Ранее Хенниг рассказала, что Непряева извинилась перед ней за свой поступок.

«После смены у меня возникла небольшая проблема, на новых лыжах остался кусочек пластика. Пришлось ненадолго остановиться, чтобы убрать его. Из-за этого немного отстала от соперниц, которые уходили вместе со мной. Много всякого случилось за эти 50 км. Но я на девятом месте, горжусь этим.

Конечно, это сильно повлияло на мою гонку. Утром я тестировала четыре пары лыж, первые две подготовили к гонке. А в боксе на пит-стопе оказалась не лучшая пара», — сказала Хенниг в эфире NRK.

Дарья Непряева дисквалифицирована с марафона на Олимпиаде-2026 за использование чужих лыж
Катарина Хенниг высказалась о том, что Дарья Непряева ошибочно взяла её лыжи на Олимпиаде
